Жителей Мангистау ждут жаркие выходные

Согласно прогнозу Казгидромета, в грядущие выходные — 25 и 26 июля — в областном центре прогнозируется экстремально жаркая погода.

В субботу днем в Актау ожидается +35…+37°C, а в воскресенье — +37…+39°C. Будет солнечно, без осадков.

Скорость ветра составит 10 метров в секунду.

«С выносом горячих воздушных масс из районов Ирана снова ожидается жаркая погода на большей части территории Казахстана. В дневные часы столбики термометров повысятся: на западе, северо-западе — до +38…+43°C, на севере — до +30…+35°C, в центре — до +28…+39°C, на юге — до +36…+41°C, на юго-востоке — до +29…+37°C, а на северо-востоке, востоке дневная температура будет в пределах +23…+32°C», — говорится в распространенном сообщении.