Для россиян в Актау откроют избирательный участок на выборах в Госдуму

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Как сообщает Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан, в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан России, проживающих на территории консульского округа Генерального консульства в Актау (Мангистауская область), приказом генерального консула от 23 июля создан участок № 8131, расположенный по адресу: город Актау, микрорайон Самал-2, дом 36/4, тел.: +7 (776) 154-95-22.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года.

Напомним, ранее стало известно имя Генерального консула РФ в Актау.