Было ли хамство? В больнице Актау оставили вопрос без ответа

В Мангистауской областной многопрофильной больнице отреагировали на жалобу пациентки на поведение врача. В медучреждении сообщили, что женщина сама покинула кабинет, не завершив процедуру обследования, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Инцидент произошел 20 июля около 04:00. Пациент самостоятельно обратился в приемное отделение областной больницы и был осмотрен дежурным врачом-урологом. По результатам первичного осмотра был установлен предварительный диагноз - хронический цистит.

Как сообщили в пресс-службе МОБа, в ходе приема врач выслушал жалобы пациента, собрал анамнез, уточнил время появления симптомов заболевания, а также обстоятельства, связанные с обращением за медицинской помощью. Пациент сообщил, что ранее не обращался к врачу в связи с занятостью на работе.

«После этого врач приступил к оформлению медицинской документации, рекомендаций и назначений. Однако до завершения приема пациент выразил сомнения относительно оказания ему медицинской помощи и покинул кабинет. В связи с этим консультация не была завершена в полном объеме, вследствие чего врач не смог предоставить все необходимые разъяснения и рекомендации», - сообщили в медучреждении.

В МОБе отметили, что при хроническом цистите необходимость оказания экстренной медицинской помощи определяется клиническим состоянием пациента. В большинстве случаев данное заболевание требует амбулаторного обследования и лечения под наблюдением врача поликлиники по месту прикрепления. Вместе с тем при наличии показаний пациенты, обратившиеся в приемное отделение, подлежат обязательному осмотру дежурным врачом.

Заявление о хамстве врача, осуществлявшего осмотр, в больнице не прокомментировали, но напомнили, что законодательство Казахстана предусматривает право медицинских работников на уважительное отношение и защиту их чести и достоинства при исполнении профессиональных обязанностей.

Напомним, жительница Актау пожаловалась в социальных сетях на неуважительное поведение врача при осмотре.