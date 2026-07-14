18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
468.88
534.1
6.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.07.2026, 13:56

Точное время: врачи Мангистау столкнулись с необычными запросами от жителей

Общество 0 4 781 Ольга Максимова

С необычными запросами столкнулись врачи в Мангистасукой области. В адрес медицинских учреждений поступают запросы от жителей на указание точного времени рождения – вплоть до минуты. В одном из учреждений здравоохранения рассказали, почему в некоторых случаях точное время рождения установить невозможно, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: stranamam.ru/post/3157956/
Иллюстративное фото: stranamam.ru/post/3157956/

Похожие новости

Соответствующие статусы врачи и медперсонал выставляют в своих соцсетях.

Только с утра в Мангистаускую областную многопрофильную больницу (МОМБ) пришло три запроса на дату времени рождения до минуты, хотя до этого дня такой информацией не интересовались вообще.

Интересуются только девушки – все запросы от них. Но возраст разный – есть и конца 80-х, и начала 2000-х годов рождения.   

Представители сферы здравоохранения предполагают, что такой всплеск интереса к точному времени рождения связан с каким-то новым трендом в сфере нумерологии или астрологии, или каких-либо эзотерических или оккультных практик.

Например, точное время рождения используется в ряде традиций, которые позволяют определить положение небесных тел или символических систем в момент рождения (нумерология, дизайн человека). Некоторые направления Каббалы и эзотерической астрологии также используют точное время рождения для символических расчетов.

Как разъяснил Сергазы Жумагазы, заведующий организационно-методического отдела МОМБ, по закону архив хранится 25 лет, потом утилизируется.

Также в 2013 году в подвале больницы потопом был уничтожен архив, в том числе и родильных домов.

Поэтому предоставить точное время заявителям, рожденных до этой даты, невозможно. Зато к концу 2013 года документация стала вестись и в электронном формате, в том числе и архивные данные. Дата и точное время рождения там указаны. С этой информацией можно ознакомиться в своих аккаунтах eGov или программы Damumed, - рассказал Сергазы Жумагазы.

19
9
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Что за насекомое???Народные новости
19.06.2026, 11:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь