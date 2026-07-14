Точное время: врачи Мангистау столкнулись с необычными запросами от жителей

С необычными запросами столкнулись врачи в Мангистасукой области. В адрес медицинских учреждений поступают запросы от жителей на указание точного времени рождения – вплоть до минуты. В одном из учреждений здравоохранения рассказали, почему в некоторых случаях точное время рождения установить невозможно, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: stranamam.ru/post/3157956/

Соответствующие статусы врачи и медперсонал выставляют в своих соцсетях.

Только с утра в Мангистаускую областную многопрофильную больницу (МОМБ) пришло три запроса на дату времени рождения до минуты, хотя до этого дня такой информацией не интересовались вообще.

Интересуются только девушки – все запросы от них. Но возраст разный – есть и конца 80-х, и начала 2000-х годов рождения.

Представители сферы здравоохранения предполагают, что такой всплеск интереса к точному времени рождения связан с каким-то новым трендом в сфере нумерологии или астрологии, или каких-либо эзотерических или оккультных практик.

Например, точное время рождения используется в ряде традиций, которые позволяют определить положение небесных тел или символических систем в момент рождения (нумерология, дизайн человека). Некоторые направления Каббалы и эзотерической астрологии также используют точное время рождения для символических расчетов.

Как разъяснил Сергазы Жумагазы, заведующий организационно-методического отдела МОМБ, по закону архив хранится 25 лет, потом утилизируется.

Также в 2013 году в подвале больницы потопом был уничтожен архив, в том числе и родильных домов.