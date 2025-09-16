Дата рождения определяет продолжительность жизни — научное подтверждение

Американские ученые после многолетних исследований пришли к поразительным выводам: месяц рождения человека способен влиять не только на здоровье, но и на продолжительность его жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на gazetabalakovo.ru.
Исследование показало, что сезон рождения может определить судьбу человека на многие годы вперед. По данным ученых:
Люди, родившиеся осенью, имеют наибольшие шансы дожить до глубокой старости.
Разница в продолжительности жизни между осенними и весенними детьми достигает почти 40%.
Таким образом, если ваш день рождения приходится на осенние месяцы, статистика благоволит вашему долголетию.
Ученые также выяснили, что месяц рождения отражается на рисках различных заболеваний:
Дети, рожденные зимой, чаще сталкиваются с риском развития шизофрении.
При этом они менее подвержены близорукости и аллергическим реакциям по сравнению с теми, кто родился летом.
Эти данные свидетельствуют о том, что биологические и экологические факторы, связанные с сезоном рождения, могут оказывать длительное влияние на здоровье человека.
Интересно, что влияние месяца рождения распространяется и на академические достижения:
Дети, появившиеся на свет в начале учебного года, чаще демонстрируют лучшие результаты в школе.
По словам исследователей, это связано с возрастным преимуществом в раннем детстве при поступлении в школу.
Однако ученые подчеркивают, что цель их работы — не предсказывать судьбу, а понять, как различные факторы, связанные с месяцем рождения, влияют на жизнь человека.
Помимо физического здоровья, психологический настрой также играет важную роль:
Оптимисты, как показывает исследование, в среднем живут дольше, чем пессимисты.
Следовательно, на продолжительность жизни влияет не только биология и месяц рождения, но и внутреннее отношение к жизни.
Таким образом, ученые доказали, что долголетие формируется комплексно: сочетание сезона рождения, генетики, здоровья и психологического настроя.
