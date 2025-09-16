Дата рождения определяет продолжительность жизни — научное подтверждение

Қазақ тіліне аудару

Американские ученые после многолетних исследований пришли к поразительным выводам: месяц рождения человека способен влиять не только на здоровье, но и на продолжительность его жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на gazetabalakovo.ru.

Фото: YouTube

Осень как «сезон долгожителей»

Исследование показало, что сезон рождения может определить судьбу человека на многие годы вперед. По данным ученых:

Люди, родившиеся осенью, имеют наибольшие шансы дожить до глубокой старости.

Разница в продолжительности жизни между осенними и весенними детьми достигает почти 40%.

Таким образом, если ваш день рождения приходится на осенние месяцы, статистика благоволит вашему долголетию.

Влияние сезона рождения на здоровье

Ученые также выяснили, что месяц рождения отражается на рисках различных заболеваний:

Дети, рожденные зимой , чаще сталкиваются с риском развития шизофрении.

При этом они менее подвержены близорукости и аллергическим реакциям по сравнению с теми, кто родился летом.

Эти данные свидетельствуют о том, что биологические и экологические факторы, связанные с сезоном рождения, могут оказывать длительное влияние на здоровье человека.

Сезон рождения и успехи в обучении

Интересно, что влияние месяца рождения распространяется и на академические достижения:

Дети, появившиеся на свет в начале учебного года, чаще демонстрируют лучшие результаты в школе .

По словам исследователей, это связано с возрастным преимуществом в раннем детстве при поступлении в школу.

Однако ученые подчеркивают, что цель их работы — не предсказывать судьбу, а понять, как различные факторы, связанные с месяцем рождения, влияют на жизнь человека.

Психология и продолжительность жизни

Помимо физического здоровья, психологический настрой также играет важную роль:

Оптимисты, как показывает исследование, в среднем живут дольше, чем пессимисты.

Следовательно, на продолжительность жизни влияет не только биология и месяц рождения, но и внутреннее отношение к жизни.

Таким образом, ученые доказали, что долголетие формируется комплексно: сочетание сезона рождения, генетики, здоровья и психологического настроя.