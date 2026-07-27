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27.07.2026, 13:40

Аммиак и сероводород выше нормы: в ЖК «КазТрансОйл» в Актау проверили зловонную квартиру

Общество 0 2 398 Лиана Рязанцева

В квартире жилого комплекса «КазТрансОйл» в Актау, на которую ранее неоднократно жаловались жильцы дома из-за невыносимого запаха и антисанитарии, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили превышение предельно допустимых концентраций аммиака и сероводорода в атмосферном воздухе, передаёт Lada.kz.

Фото жильцов дома №65 в 15 микрорайоне
Фото жильцов дома №65 в 15 микрорайоне

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Председатель ОСИ Рамазан Каюпов предоставил редакции результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных Актауским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля совместно с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» после обращения жителей.

Согласно официальному ответу ведомства, лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций аммиака и сероводорода.

Полученные показатели не соответствуют гигиеническим нормативам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Казахстана № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года. В связи с выявленными нарушениями санитарные врачи направили рекомендательные письма акиму Актау, а также в городской отдел жилищной инспекции и отдел жилищно-коммунального хозяйства с требованием принять меры для устранения угрозы,- говорится в документе.

Специалисты рекомендовали:

  • оперативно вывезти из квартиры накопившиеся твердые бытовые и другие отходы;
  • провести уборку и комплексную дезинфекцию помещения;
  • привести квартиру в санитарное состояние, соответствующее действующим требованиям;
  • обеспечить контроль за выполнением всех необходимых мероприятий.

Как отметили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля, эти меры необходимы для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, предотвращения угрозы здоровью жителей и создания безопасных условий проживания.

В пятницу вечером отправил заявление в прокуратуру. Сегодня пока ожидаем, когда акимат начнет чистку и санобработку квартиры,- отметил Рамазан Каюпов.

Напомним, ранее жильцы рассказали, что в квартире на первом этаже проживала женщина, которая на протяжении многих лет держала большое количество кошек. Из-за этого из жилья постоянно распространялся едкий неприятный запах. Около семи лет назад соседи за собственные средства наняли специализированную компанию, которая полностью очистила квартиру: помещение освободили от скопившегося мусора, провели уборку и санитарную обработку. Однако спустя некоторое время проблема возникла вновь. По словам жителей, в течение последних семи лет они неоднократно обращались в санитарно-эпидемиологическую службу, акимат и обслуживающую организацию, однако решить ситуацию до сих пор не удалось.

Однако, несмотря на обращения в различные инстанции, устранить источник антисанитарии не удается.

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