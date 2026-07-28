День загадывания желаний: чего жители Актау хотят для своего города

Сегодня, 28 июля, в мире празднуют неофициальный День загадывания желаний. Корреспондент Lada.kz спросил у жителей Актау, чего бы они хотели для города.

Фото: коллаж Lada.kz

День загадывания желаний отмечается ежегодно 28 июля. Этот неофициальный добрый праздник посвящен вере в чудо, визуализации мечты и приятным мыслям о будущем. В этот день принято записывать мечты на бумаге и запускать лист с желанием с воздушным шариком или фонариком, искать падающие звезды в вечернем небе, бросать монетки в водоем или фонтан, а также создавать мысленный образ уже сбывшейся цели в тишине.

В честь этой даты среди жителей города провели опрос: если бы у них была возможность загадать желание, посвященное городу, каким бы оно было?

Большинство ответов были связаны с развитием города, в том числе с инфраструктурой, озеленением, сферой досуга и туризма.

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