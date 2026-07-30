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30.07.2026, 09:48

Волны швыряли о камни: в Мангистау сняли на видео опасный прыжок в море

Общество 0 2 681 Сергей Кораблев

В Сети распространяется видео, на котором мужчина прыгает в море в районе скалистого побережья. Спустя несколько секунд его накрывают мощные волны, которые начинают бить его о камни, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

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В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что инцидент произошел на 43 километре.

На кадрах видно, как мужчина в футболке, шортах и обуви прыгает со скалы в море. Однако почти сразу после этого его накрывает сильная волна. Пытаясь выбраться, мужчина плывет к берегу, но одна за другой волны относят его к камням.

За происходящим наблюдают очевидцы. На записи слышно, как люди начинают кричать: «Круг! Кидайте круг!».

Когда мужчину вновь накрывает волной и начинает бить о камни, слышится: «Держись!».

Также очевидцы просят человека, находившегося на скале над пострадавшим, протянуть ему руку.

Несколько напряженных секунд мужчина оказывается буквально в ловушке между волнами и скалами. В какой-то момент очередная волна неожиданно выбрасывает его на камень. Он буквально проскальзывает по нему животом, после чего самостоятельно выбирается на берег.

После того как мужчина оказался в безопасности, автор ролика эмоционально прокомментировал произошедшее: «Вот отмороженные пацаны».

Позже он признался, что сам ни за что не решился бы на такой прыжок.

Я бы и за миллион долларов туда не прыгнул, - говорит автор видео.

В комментариях большинство пользователей раскритиковали поступок мужчины, так как он неоправданно рисковал жизнью, а избежать трагедии ему помогла лишь удача. Многие также напомнили, что море не прощает ошибок, особенно во время сильного волнения, и призвали не повторять подобных поступков.

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