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27.07.2026, 16:56

Трагедии и спасения на Каспии: в ДЧС Мангистау рассказали о происшествиях за выходные

Происшествия 0 2 229 Лиана Рязанцева

За минувшие выходные на побережье Каспийского моря в Мангистауской области произошло несколько происшествий на воде. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб, еще четверых удалось спасти, передаёт Lada.kz

Фото ДЧС региона
Фото ДЧС региона

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Трагический случай произошел 25 июля, в 10:24, в районе баз в 46 километрах от Актау.

По информации ДЧС, сообщение о тонущем человеке поступило в экстренные службы, однако до прибытия спасателей отдыхающие самостоятельно извлекли из воды тело женщины 1995 года рождения.

В течение 26 июля спасатели и очевидцы предотвратили еще четыре трагедии.

Так, в 15:20 во время профилактического патрулирования в районе спуска к морю у памятника Тарасу Шевченко в 7А микрорайоне Актау сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС спасли из воды подростка 2009 года рождения. После доставки на берег медицинская помощь ему не потребовалась.

В 17:54 на 64 километре побережья Каспийского моря в районе базы отдыха в Тупкараганском районе, спасатели вытащили из воды мужчину 2003 года рождения. По предварительным данным, он купался в необорудованном месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Состояние оценивается как стабильное,- сообщили спасатели.

Еще один случай произошел в 19:45 на побережье Каспийского моря в районе 4А микрорайона Актау.

Военнослужащие войсковой части №20982 МЧС РК во время профилактического дежурства спасли из воды молодого человека 2006 года рождения, медицинская помощь ему не понадобилась.

В 20:22 на территории базы отдыха, расположенной в 65 километрах от Жанаозена, очевидцы вытащили из воды мужчину 1993 года рождения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС до прибытия бригады скорой медицинской помощи оказали пострадавшему первую помощь. По предварительным данным, мужчина состоял на диспансерном учете с заболеванием, сопровождающимся эпилептическими приступами (страдал эпилепсией). После прибытия бригады скорой медицинской помощи и проведения осмотра было установлено, что пострадавший скончался, не приходя в сознание, - рассказали в ведомстве.

В ДЧС Мангистауской области призвали жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра.

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