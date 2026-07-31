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31.07.2026, 09:16

Четырехлетний внук впервые увидел дедушку-пилота МЧС за штурвалом вертолета в Актау

Общество 0 1 829 Лиана Рязанцева

Жительница Актау Асель Асылмұратова поделилась с редакцией Lada.kz трогательной историей о встрече своего четырехлетнего сына Арлана с дедушкой – пилотом вертолета МЧС Казахстана Кани Айдаровым. Мальчик давно знал о профессии родственника, но впервые смог увидеть его за штурвалом вертолета.

Фото предоставлено Асель Асылмұратовой
Фото предоставлено Асель Асылмұратовой

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По словам женщины, в воскресенье, 26 июля, ее супруг сообщил, что его отец будет выполнять посадку вертолета на набережной Актау.

Мой сын много слышал о том, что его дедушка – пилот вертолета, но никогда не видел его за работой. Когда муж позвонил и сказал, что отец будет приземляться на набережной, я как раз ехала с сыном на работу. Сразу решила отвезти его туда, потому что такой шанс выпадает нечасто, увидеть вертолет так близко и встретить дедушку после полета, - рассказала Асель Асылмұратова.

На кадрах видно, как мальчик Арлан с радостью бежит навстречу дедушке, который только что завершил полет. После встречи ребенку удалось не только обнять близкого человека, но и побывать в кабине пилота.

По словам Асель Асылмұратовой, для ее сына эта встреча стала незабываемым событием.

Я очень горжусь своим свекром. Он человек с большим сердцем, мужеством и преданностью своему делу. Всю жизнь в небе, в командировках, спасая людей и оставаясь верным своей профессии. Мечтаю, чтобы мой сын Арлан вырос таким же достойным, сильным, добрым и трудолюбивым человеком, как его дедушка. И пошел по его стопам, - поделилась она.

На протяжении многих лет 63-летний Кани Айдаров работает пилотом вертолета МЧС Казахстана, участвуя в спасательных и специальных операциях.

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