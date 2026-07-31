Молодёжь Мангистау приглашают побороться за государственную премию

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Как сообщили в управлении образования Мангистауской области, государственная молодёжная премия «Дарын» присуждается талантливым казахстанцам в возрасте до 35 лет за достижения в различных сферах деятельности. Ее цель - поддержка молодых специалистов, внёсших значительный вклад в развитие науки, культуры, спорта, журналистики и общественной жизни страны.

В 2026 году конкурс проводится по десяти номинациям:

литература;

наука;

дизайн и изобразительное искусство;

журналистика;

классическая музыка;

общественная деятельность;

спорт;

театр и кино;

эстрадное искусство;

народное творчество.

Принять участие могут граждане Казахстана, которые являются победителями международных и республиканских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, а также имеют другие выдающиеся достижения в своей профессиональной деятельности.

Документы принимаются как в бумажном, так и в электронном формате. Подробную информацию о перечне необходимых документов, сроках подачи заявок и условиях участия можно получить в уполномоченных государственных органах и на официальном портале государственных органов РК.

Организаторы отмечают, что премия «Дарын» ежегодно вручается молодым казахстанцам, добившимся высоких результатов и внесшим вклад в развитие различных отраслей страны.

Документы принимаются (бумажный вариант) по 17 сентября Министерством культуры и информации РК по адресу: Астана, проспект Мәңгілік ел 8, здание «Дом министерств» 14 подъезд, (электронный вариант) по почте daryn2026kz@gmail.com. .

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43 (в рабочие дни, с 09:00 до 18:30).