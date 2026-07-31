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31.07.2026, 18:45

Каспий под парусами: яхтенный парад пройдет вдоль Скальной тропы в Актау

Общество 0 2 262 Сергей Кораблев

Местные жители смогут увидеть одно из самых красивых морских событий года, которое объединит десятки яхт и напомнит о многолетних традициях парусного спорта на Каспии, сообщает Lada.kz.

 

Фото предоставили организаторы мероприятия
Фото предоставили организаторы мероприятия

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Организатором мероприятия выступает яхт-клуб «Бриз».

Парад парусов проводится не впервые. Это ежегодное мероприятие, история которого насчитывает почти 30 лет. Ранее оно было известно как регата «Золотой Нактоуз».

Это ежегодное событие с историей почти в 30 лет. Раньше оно называлось регата «Золотой Нактоуз», - рассказал рулевой яхты «Диана» Ярослав Чужба.

В этом году в параде примут участие местные яхты. Организаторы признают, что количество судов пока остается небольшим.

К сожалению, судов мало. Народ в Актау мало интересуется парусным спортом, - отметил Ярослав Чужба.

Парад пройдет вдоль Скальной тропы. Начало запланировано на завтра, 1 августа, ориентировочно на 14:00. Мероприятие повторится и в воскресенье, 2 августа. Время проведения пока неизвестно. Лучшей точкой для наблюдения организаторы называют смотровую площадку на Скальной тропе, откуда откроется хороший обзор на проходящие яхты.

Организаторы готовы пойти навстречу тем, кто мечтает оказаться не только зрителем, но и участником. По словам Ярослава Чужбы, при наличии свободных мест желающие смогут выйти в море на одной из яхт.

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на сайте проекта.

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