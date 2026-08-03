«Размером с кошку»: жители Актау обсуждают нашествие крыс в одном из микрорайонов

Кадр видео, сгенерированный с помощью ИИ

Видео снято возле дома №53 в 13 микрорайоне. На кадрах запечатлены крупные грызуны, которых пользователи сравнили по размеру с кошкой.

Многие выразили обеспокоенность санитарной обстановкой и призвали провести дератизацию.

Некоторые считают, что причиной появления большого количества грызунов стали мусор и отсутствие кошек во дворах. Жители же самого дома утверждают, что неоднократно обращались в обслуживающую организацию с жалобами, но проблема до сих пор не была решена.

В акимате областного центра сообщили, что, согласно информации ТОО «Маңғыстау Бірлік», 3 августа запланированы работы по обработке территории в доме №53.

Актауская городская жилищная инспекци» осуществляет мониторинг хода работ и находится на прямой связи с ТОО «Маңғыстау Бірлік».