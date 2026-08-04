Как решить конфликт без суда: на бесплатные консультации приглашают жителей Актау

Жители смогут бесплатно получить консультации специалистов и узнать, как разрешать споры без обращения в суд, сообщает Lada.kz .

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В эту среду, 5 августа, в Доме дружбы состоится День открытых дверей, посвященный Дню медиации.

Все желающие смогут получить бесплатные консультации специалистов, задать интересующие вопросы и узнать, в каких случаях медиация помогает разрешить семейные, трудовые, имущественные и другие споры без судебных разбирательств.

Начало мероприятия – в 10:00 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (775) 824-28-98.