Актаусцу вернули почти 400 тысяч тенге за не тот товар с маркетплейса

Житель Актау заказал через интернет-маркетплейс автомобильный диагностический комплекс стоимостью почти 400 тысяч тенге, однако вместо необходимого оборудования получил другой товар. Вернуть деньги самостоятельно ему не удалось, после чего он обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: Olx.ua

Как сообщили в департаменте, в июле этого года мужчина оформил заказ на полный комплект автомобильного диагностического комплекса «Diamag 3» стоимостью 399 310 тенге и полностью оплатил покупку.

Однако при получении заказа выяснилось, что доставленный товар не соответствует оформленному заказу. Потребитель отказался от него, оформив возврат.

Несмотря на это, денежные средства в установленный срок не возвратили. Самостоятельные попытки урегулировать вопрос с продавцом не дали результата, поэтому житель региона обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей.

Специалисты ведомства рассмотрели обращение и провели работу с продавцом. Ему разъяснили требования законодательства Казахстана в сфере защиты прав потребителей.

В результате права потребителя были восстановлены — 399 310 тенге вернули заявителю в полном объеме.

Специалисты напомнили, что если при получении интернет-заказа выяснилось, что товар не соответствует условиям покупки, потребитель имеет право отказаться от его получения и потребовать возврата денег.