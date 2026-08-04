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04.08.2026, 09:01

Актаусцу вернули почти 400 тысяч тенге за не тот товар с маркетплейса

Общество 0 2 742 Ольга Максимова

Житель Актау заказал через интернет-маркетплейс автомобильный диагностический комплекс стоимостью почти 400 тысяч тенге, однако вместо необходимого оборудования получил другой товар. Вернуть деньги самостоятельно ему не удалось, после чего он обратился за помощью в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: Olx.ua
Иллюстративное фото: Olx.ua

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Как сообщили в департаменте, в июле этого года мужчина оформил заказ на полный комплект автомобильного диагностического комплекса «Diamag 3» стоимостью 399 310 тенге и полностью оплатил покупку.

Однако при получении заказа выяснилось, что доставленный товар не соответствует оформленному заказу. Потребитель отказался от него, оформив возврат.

Несмотря на это, денежные средства в установленный срок не возвратили. Самостоятельные попытки урегулировать вопрос с продавцом не дали результата, поэтому житель региона обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей.

Специалисты ведомства рассмотрели обращение и провели работу с продавцом. Ему разъяснили требования законодательства Казахстана в сфере защиты прав потребителей.

В результате права потребителя были восстановлены — 399 310 тенге вернули заявителю в полном объеме.

Специалисты напомнили, что если при получении интернет-заказа выяснилось, что товар не соответствует условиям покупки, потребитель имеет право отказаться от его получения и потребовать возврата денег.

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