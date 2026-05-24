Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Обмену и возврату не подлежит? В Мангистау потребителям напомнил о правах при покупке товаров по сертификату

Новости Актау | Ольга Максимова

В Актау продавцы продолжают вводить потребителей в заблуждение относительно правил использования подарочных сертификатов. В частности, речь идет о распространенном утверждении о том, что товары, приобретенные с использованием сертификата, не подлежат обмену и возврату, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: freepik

Похожие новости

С подобной ситуацией столкнулись покупатели одной из крупных сетей по продаже косметической продукции. При оплате товара подарочным сертификатом на кассе клиентов предупреждают, что вернуть или обменять такую покупку невозможно. Однако в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области пояснили, что подобные заявления противоречат законодательству.

По информации специалистов, подарочный сертификат считается авансом или предварительной оплатой за товары и услуги, которые будут предоставлены в будущем. Фактически покупка сертификата является заключением договора купли-продажи с условием предоплаты. Это означает, что на такие сделки распространяются те же нормы закона, что и при обычной оплате наличными или банковской картой, включая право потребителя на возврат товара.

Еще одним распространенным заблуждением является утверждение о наличии у подарочного сертификата ограниченного срока действия, после истечения которого покупатель якобы теряет право воспользоваться сертификатом или вернуть деньги. В департаменте подчеркнули, что такие ограничения неправомерны.

Согласно статье 8-1 Закона «О защите прав потребителей», установление продавцом жестких сроков использования сертификата, например, на 3, 6 или 12 месяцев, и отказ в возврате денежных средств после их истечения нарушают права потребителей. В ведомстве пояснили, что подарочные сертификаты, за исключением распространяемых бесплатно, могут иметь срок действия до трех лет в соответствии с правилами внутренней торговли. Однако даже после истечения этого срока продавец обязан вернуть деньги, если товар или услуга так и не были предоставлены.

Специалисты также напомнили, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг или выполнении работ в любое время, оплатив только фактически понесенные исполнителем расходы. Если же товар или услуга по сертификату не были предоставлены, продавец, как правило, не несет значительных расходов и обязан вернуть покупателю всю сумму предоплаты.

Кроме того, в случае частичного использования сертификата продавец обязан предоставить возможность воспользоваться оставшейся суммой позднее либо вернуть остаток денежных средств. К примеру, если номинал сертификата составляет 5000 тенге, а покупатель приобрел товар на 3000 тенге, оставшиеся 2000 тенге должны сохраниться за потребителем или быть возвращены ему.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь