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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:00

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Жители Мангистау смогут увидеть капсулу времени в экспозиции историко-краеведческого музея

В экспозиции областного историко-краеведческого музея будет представлено письмо — послание поколению 2017 года. Выставка продлится до конца года.

Послание поколению 2017 года. Фото Рашида Исмагилова
Работать выставка начнет c 15 декабря.

Напомним, послание поколению 2017 года передали в Мангистауский областной краеведческий музей 1 декабря после публичного прочтения.

Обращение к поколению 2017 года зачитала Марина Остапенко, которая в 1967 году приняла участие в церемонии закладки капсулы.

Выставка работает: 15 декабря с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).
16 и 17 декабря — с 10:00 до 17:00 без перерыва на обед. Выходные дни 18 и 19 декабря. Вход платный (взрослым — 200 тенге, студентам — 70 тенге, школьникам — 50 тенге).

Адрес музея: Актау, 9 микрорайон, здание №23А.
Телефон для справок: 43-23-14.

Напомним, капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.

Работы по поиску капсулы начали 28 ноября.

Но найти послание не удалось.

Позже на сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже запасной капсулы за четыре миллиона тенге.

Пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы и предположили, что она самоликвидировалась.

Запасную капсулу времени открыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст.

Послание передали в областной краеведческий музей. Но потом вновь потеряли.

Нурболат Калаганов, заместитель директора музея сообщил, что 6 декабря капсулу времени с посланием поколению 2017 года вернули в Мангистауский областной историко-краеведческий музей.


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