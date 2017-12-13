Жители Мангистау смогут увидеть капсулу времени в экспозиции историко-краеведческого музея

Напомним, послание поколению 2017 года передали в Мангистауский областной краеведческий музей 1 декабря после публичного прочтения.
Обращение к поколению 2017 года зачитала Марина Остапенко, которая в 1967 году приняла участие в церемонии закладки капсулы.
Выставка работает: 15 декабря с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).
16 и 17 декабря — с 10:00 до 17:00 без перерыва на обед. Выходные дни 18 и 19 декабря. Вход платный (взрослым — 200 тенге, студентам — 70 тенге, школьникам — 50 тенге).
Адрес музея: Актау, 9 микрорайон, здание №23А.
Телефон для справок: 43-23-14.
Напомним, капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.
Работы по поиску капсулы начали 28 ноября.
Но найти послание не удалось.
Позже на сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже запасной капсулы за четыре миллиона тенге.
Пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы и предположили, что она самоликвидировалась.
Запасную капсулу времени открыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст.
Послание передали в областной краеведческий музей. Но потом вновь потеряли.
Нурболат Калаганов, заместитель директора музея сообщил, что 6 декабря капсулу времени с посланием поколению 2017 года вернули в Мангистауский областной историко-краеведческий музей.