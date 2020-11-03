Порт Курык запускает новую паромную линию с Ираном

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Порт Курык запускает новую паромную линию, которая соединяет Казахстан с иранскими портами Амирабад и Энзели.



- Первый заход парома типа «ро-ро» запланирован на 10-15 ноября текущего года. Первоначально планируется использовать российские суда, на которых могут разместиться до 32 большегрузных автомобилей длиной до 17 метров. Стоимость фрахта составляет 1600-1700 долларов в одну сторону, - сообщает пресс-служба союза транспортников Казахстана Kazlogistics.



В порту Курык построили здание таможенного контроля, на территории порта размещены службы фитокарантинного, ветеринарного и санитарного контроля. Организация работы всех государственных и портовых служб построена по принципу «единого окна».



- Автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях, - говорится в опубликованном сообщении.



Для справки: Термин «ро-ро» происходит от английского roll-on/ roll-off (вкатывай-выкатывай) и подразумевает перевозку грузов, погрузка и выгрузка которых совершается без помощи грузоподъемных средств. Груз на самоходном или прицепном транспортном средстве самостоятельно въезжает на палубу парома, баржи или иного приспособленного для этого судна, а затем выезжает на берег в порту назначения.