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ЛАДА.kz » Спорт

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:23

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В 1 микрорайоне Актау открыли скейт-парк

Специальные сооружения для любителей экстремального спорта установили в парке «Акбота». Об этом рассказал Амангали Нурдаулетов, руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Скейт-площадка в Актау. Фото Тимура Ниталиева
Скейт-парк - один из четырех спортивных объектов, которые обещают построить в Актау в этом году. Амангали Нурдаулетов рассказал, что площадки планируют построить в 31 и 6 микрорайонах. В планах - строительство урбан-центра на спуске в 7 А микрорайоне.

- По поручению акима Мангистауской области в 1 микрорайоне Актау установлен скейт-парк. Мы планируем установить еще один или два аналогичных парка на побережье, - сообщил Амангали Нурдаулетов.

В следующем году в регионе планируют установить 17 спортивных площадок.

- Цель этого проекта - сделать спорт и другие увлечения доступными для молодежи. Чтобы они могли бесплатно заниматься, не тратя свое время на скитания по улицам, - отметил Амангали Нурдаулетов.



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В Актау появился скейт-парк


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