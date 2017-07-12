В 1 микрорайоне Актау открыли скейт-парк

Скейт-площадка в Актау. Фото Тимура Ниталиева
Скейт-парк - один из четырех спортивных объектов, которые обещают построить в Актау в этом году. Амангали Нурдаулетов рассказал, что площадки планируют построить в 31 и 6 микрорайонах. В планах - строительство урбан-центра на спуске в 7 А микрорайоне.
- По поручению акима Мангистауской области в 1 микрорайоне Актау установлен скейт-парк. Мы планируем установить еще один или два аналогичных парка на побережье, - сообщил Амангали Нурдаулетов.
В следующем году в регионе планируют установить 17 спортивных площадок.
- Цель этого проекта - сделать спорт и другие увлечения доступными для молодежи. Чтобы они могли бесплатно заниматься, не тратя свое время на скитания по улицам, - отметил Амангали Нурдаулетов.
- По поручению акима Мангистауской области в 1 микрорайоне Актау установлен скейт-парк. Мы планируем установить еще один или два аналогичных парка на побережье, - сообщил Амангали Нурдаулетов.
В следующем году в регионе планируют установить 17 спортивных площадок.
- Цель этого проекта - сделать спорт и другие увлечения доступными для молодежи. Чтобы они могли бесплатно заниматься, не тратя свое время на скитания по улицам, - отметил Амангали Нурдаулетов.