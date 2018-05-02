Теннисистки из Актау вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана

Команда юных теннисисток перед выступлением на чемпионате

Юные теннисисты на сдаче нормативов по физической подготовке со старшим тренером Махатай Рамазанулы

- Это наше лучшее достижение - впервые мы входим в шестерку лучших команд страны, наши две девочки вошли в ТОП-16 сильнейших юниорок Казахстана, - отметил Азат Мангубаев.

В составе нашей команды выступили четыре юные теннисистки. Это Гузель Торшаева, Карина Борсакбаева, Марина Борсакбаева и Дана Ундасинова. Среди 21 команды спортсменки расположились на шестом месте.В личном первенстве Гузель Торшаева удостоилась восьмого места. К тому же она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В парном разряде с теннисисткой из Караганды она заняла четвертое место. К слову, Гузель считается сильной и перспективной теннисисткой.Карина Борсакбаева расположилась на 16 месте. В личном первенстве девочки выступили среди 32 сильнейших игроков страны и вышли в финал турнира.В этом же составе 13-16 мая они примут участие в топ-16, где они померятся силами и пройдут отбор в сборную юношескую национальную команду.Команда юношей в составе Ярослава Жадько, Алижана Рахмана, Армана Ханзады, Родиона Уклейна заняла 17 место, вторая команда: Райм и Мансур Жумагалиевы, Алимжан Бакыт, Айдос Саматулы - 23 место.За подготовку и результативный показатель юных теннисисток директор теннисного центра Азат Мангубаев благодарит тренеров ДЮСШ по теннису Махатай Рамазанулы и Светлану Руденко, и за поддержку городской акимат в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева.