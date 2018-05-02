«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Мая
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.25 KZT
  • €1 = 396.89 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 313

Теннисистки из Актау вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана

Команда девочек впервые выступила на чемпионате Казахстана среди юниоров 2003 года рождения и вошла в шестерку лучших команд страны по настольному теннису. Об этом рассказал Азат Мангубаев, директор теннисного центра Актау.

Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru
В составе нашей команды выступили четыре юные теннисистки. Это Гузель Торшаева, Карина Борсакбаева, Марина Борсакбаева и Дана Ундасинова. Среди 21 команды спортсменки расположились на шестом месте.

Теннисистки из Актау вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана

Команда юных теннисисток перед выступлением на чемпионате

В личном первенстве Гузель Торшаева удостоилась восьмого места. К тому же она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В парном разряде с теннисисткой из Караганды она заняла четвертое место. К слову, Гузель считается сильной и перспективной теннисисткой.

Карина Борсакбаева расположилась на 16 месте. В личном первенстве девочки выступили среди 32 сильнейших игроков страны и вышли в финал турнира.

В этом же составе 13-16 мая они примут участие в топ-16, где они померятся силами и пройдут отбор в сборную юношескую национальную команду.

Команда юношей в составе Ярослава Жадько, Алижана Рахмана, Армана Ханзады, Родиона Уклейна заняла 17 место, вторая команда: Райм и Мансур Жумагалиевы, Алимжан Бакыт, Айдос Саматулы - 23 место.

Теннисистки из Актау вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана

Юные теннисисты на сдаче нормативов по физической подготовке со старшим тренером Махатай Рамазанулы

- Это наше лучшее достижение - впервые мы входим в шестерку лучших команд страны, наши две девочки вошли в ТОП-16 сильнейших юниорок Казахстана, - отметил Азат Мангубаев.


За подготовку и результативный показатель юных теннисисток директор теннисного центра Азат Мангубаев благодарит тренеров ДЮСШ по теннису Махатай Рамазанулы и Светлану Руденко, и за поддержку городской акимат в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика