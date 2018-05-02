Теннисистки из Актау вошли в ТОП-16 сильнейших игроков Казахстана

В личном первенстве Гузель Торшаева удостоилась восьмого места. К тому же она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. В парном разряде с теннисисткой из Караганды она заняла четвертое место. К слову, Гузель считается сильной и перспективной теннисисткой.
Карина Борсакбаева расположилась на 16 месте. В личном первенстве девочки выступили среди 32 сильнейших игроков страны и вышли в финал турнира.
В этом же составе 13-16 мая они примут участие в топ-16, где они померятся силами и пройдут отбор в сборную юношескую национальную команду.
Команда юношей в составе Ярослава Жадько, Алижана Рахмана, Армана Ханзады, Родиона Уклейна заняла 17 место, вторая команда: Райм и Мансур Жумагалиевы, Алимжан Бакыт, Айдос Саматулы - 23 место.
За подготовку и результативный показатель юных теннисисток директор теннисного центра Азат Мангубаев благодарит тренеров ДЮСШ по теннису Махатай Рамазанулы и Светлану Руденко, и за поддержку городской акимат в лице руководителя отдела физической культуры и спорта Каната Жумабаева.
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