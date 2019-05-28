Брутальная красота: Спортсмены из Мангистау стали призерами чемпионата Центральной Азии по бодибилдингу

Иван Ронин (справа).

Муталлиб Мухаметов (справа). Фото Международной федерации бодибилдинга.

Чемпионат Центральной Азии проходил 25 и 26 мая в столичном Центральном концертном зале «Казахстан».В состязаниях принимали участие бодибилдеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана.Мангистаускую область представляли четыре спортсмена категории IFBB.Иван Ронин (90 кг) в категории бодибилдинг занял первое место на чемпионате Центральной Азии. Выступавший впервые Муталлиб Мухаметов (80 кг) в той же категории стал обладателем «бронзы».Этапом для участия в чемпионате Центральной Азии стал Кубок Казахстана, также проходивший в столице нашей страны 24 мая. В нем принимали участие около 100 спортсменов из всех областей Казахстана.Иван Ронин и Муталлиб Мухаметов получили за свои выступления на Кубке первое и третье места соответственно. Мангистаускую область на Кубке Казахстана представляла спортсменка из Израиля - Книттер Селена, занявшая 5 место в турнире.