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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 346

Брутальная красота: Спортсмены из Мангистау стали призерами чемпионата Центральной Азии по бодибилдингу

В Нур-Султане прошел чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов. Об этом сообщил Анатолий Жданов, президент федерации бодибилдинга и фитнеса Мангистауской области.

Фото Международной федерации бодибилдинга
Чемпионат Центральной Азии проходил 25 и 26 мая в столичном Центральном концертном зале «Казахстан».

В состязаниях принимали участие бодибилдеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана.

Мангистаускую область представляли четыре спортсмена категории IFBB.

Иван Ронин (90 кг) в категории бодибилдинг занял первое место на чемпионате Центральной Азии. Выступавший впервые Муталлиб Мухаметов (80 кг) в той же категории стал обладателем «бронзы».

Брутальная красота: Спортсмены из Мангистау стали призерами чемпионата Центральной Азии по бодибилдингу

Брутальная красота: Спортсмены из Мангистау стали призерами чемпионата Центральной Азии по бодибилдингу

Иван Ронин (справа).


Этапом для участия в чемпионате Центральной Азии стал Кубок Казахстана, также проходивший в столице нашей страны 24 мая. В нем принимали участие около 100 спортсменов из всех областей Казахстана.

Брутальная красота: Спортсмены из Мангистау стали призерами чемпионата Центральной Азии по бодибилдингу

Муталлиб Мухаметов (справа). Фото Международной федерации бодибилдинга.


Иван Ронин и Муталлиб Мухаметов получили за свои выступления на Кубке первое и третье места соответственно. Мангистаускую область на Кубке Казахстана представляла спортсменка из Израиля - Книттер Селена, занявшая 5 место в турнире.


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