На Кубке Европы по дзюдо спортсмен из Мангистау завоевал золотую медаль

Мерей Мархамбетов на пьедестале почёта. Фото предоставил С.Бурамбаев

Мерей Мархамбетов стал чемпионом кубка Европы по дзюдо, досрочно выиграв пять схваток.



- Все пять встреч Мерей выиграл досрочно с оценкой «иппон». Мой воспитанник выиграл схватки с представителями Грузии, России и Азербайджана. За выход в финал Мерей провёл встречу с хозяином соревнований – турецким дзюдоистом. А в финале он встретился с соотечественником. В итоге Мерей стал чемпионом Кубка Европы, - сказал Сапар Бурамбаев.



Тренер высказал слова благодарности акиму Жанаозена, отделу спорта Жанаозена и жителям города за поддержку нашего спортсмена.