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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:58

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На Кубке Европы по дзюдо спортсмен из Мангистау завоевал золотую медаль

С 29 февраля по 2 марта в Турции проходит Кубок Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет. За чемпионский титул боролись атлеты из 16 стран мира. Жанаозенец Мерей Мархамбетов стал чемпионом соревнований. Об этом сообщил Сапар Бурамбаев, личный тренер спортсмена.

Мерей Мархамбетов на пьедестале почёта. Фото предоставил С.Бурамбаев
Мерей Мархамбетов стал чемпионом кубка Европы по дзюдо, досрочно выиграв пять схваток.

- Все пять встреч Мерей выиграл досрочно с оценкой «иппон». Мой воспитанник выиграл схватки с представителями Грузии, России и Азербайджана. За выход в финал Мерей провёл встречу с хозяином соревнований – турецким дзюдоистом. А в финале он встретился с соотечественником. В итоге Мерей стал чемпионом Кубка Европы, - сказал Сапар Бурамбаев.

Тренер высказал слова благодарности акиму Жанаозена, отделу спорта Жанаозена и жителям города за поддержку нашего спортсмена.



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