«Бронза» турнира BOXAM досталась Бекзаду Нурдаулетову из Мангистау

Фото предоставлено Федерацией бокса Мангистауской области
Уроженец Мангистауской области, боксёр Бекзад Нурдаулетов, занял третье место на 34-м международном турнире BOXAM. Решающий бой прошёл 5 марта.
- В полуфинале судьи отдали победу его сопернику, боксёру из Италии, - сообщили в пресс-службе Федерации бокса Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что 4 марта Бекзад Нурдаулетов прошёл в полуфинал турнира.
- В полуфинале судьи отдали победу его сопернику, боксёру из Италии, - сообщили в пресс-службе Федерации бокса Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что 4 марта Бекзад Нурдаулетов прошёл в полуфинал турнира.
Оставьте свой комментарий первым.