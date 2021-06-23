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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:16

Просмотров: 845

Футболисты «Кайрата» разгромили актауский «Каспий»

Наши футболисты пропустили пять мячей от алматинской команды «Кайрат».

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Матч Премьер-лиги между футболистами «Каспия» и «Кайрата» прошёл сегодня, 23 июня, в Алматы.

По итогу игры счёт встречи составил 5:1 в пользу алматинского «Кайрата».

Единственный мяч, который отправлен в ворота соперника «Каспий», принадлежит полузащитнику Руслану Мингазову.

«Каспий» на данный момент занимает седьмую ступень в турнирной таблице.

Следующий матч «каспийцы» проведут 28 июня с командой «Арыс» из Туркестана.



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