Футболисты «Кайрата» разгромили актауский «Каспий»

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Матч Премьер-лиги между футболистами «Каспия» и «Кайрата» прошёл сегодня, 23 июня, в Алматы.



По итогу игры счёт встречи составил 5:1 в пользу алматинского «Кайрата».



Единственный мяч, который отправлен в ворота соперника «Каспий», принадлежит полузащитнику Руслану Мингазову.



«Каспий» на данный момент занимает седьмую ступень в турнирной таблице.



Следующий матч «каспийцы» проведут 28 июня с командой «Арыс» из Туркестана.