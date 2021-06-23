Футболисты «Кайрата» разгромили актауский «Каспий»

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Матч Премьер-лиги между футболистами «Каспия» и «Кайрата» прошёл сегодня, 23 июня, в Алматы.
По итогу игры счёт встречи составил 5:1 в пользу алматинского «Кайрата».
Единственный мяч, который отправлен в ворота соперника «Каспий», принадлежит полузащитнику Руслану Мингазову.
«Каспий» на данный момент занимает седьмую ступень в турнирной таблице.
Следующий матч «каспийцы» проведут 28 июня с командой «Арыс» из Туркестана.
По итогу игры счёт встречи составил 5:1 в пользу алматинского «Кайрата».
Единственный мяч, который отправлен в ворота соперника «Каспий», принадлежит полузащитнику Руслану Мингазову.
«Каспий» на данный момент занимает седьмую ступень в турнирной таблице.
Следующий матч «каспийцы» проведут 28 июня с командой «Арыс» из Туркестана.
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