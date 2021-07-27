Стал известен первый соперник Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020

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Бекзад Нурдаулетов выступит на олимпийском ринге завтра, 28 июля.
Первый соперником Бекзата Нурдаулетова будет россиянин Имам Хатаев.
Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, уже одержал досрочную победу в третьем раунде на стадии 1/16 финала над представителем Марокко Мохаммедом Ассачиром на Олимпиаде в Токио (Япония).
Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Хабар». Время выхода в эфир уточняйте в программе телеканала.
Напомним, что в финале Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021 Бекзад Нурдаулетов отправил россиянина Имама Хатаева в нокдаун.
Первый соперником Бекзата Нурдаулетова будет россиянин Имам Хатаев.
Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, уже одержал досрочную победу в третьем раунде на стадии 1/16 финала над представителем Марокко Мохаммедом Ассачиром на Олимпиаде в Токио (Япония).
Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Хабар». Время выхода в эфир уточняйте в программе телеканала.
Напомним, что в финале Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021 Бекзад Нурдаулетов отправил россиянина Имама Хатаева в нокдаун.