«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.6 KZT
  • €1 = 500.9 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 273

Стал известен первый соперник Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020

На летних Олимпийских играх прошла жеребьёвка. Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов узнал имя первого соперника. Об этом сообщили в пресс-службе федерации бокса Мангистау.

Фото из архива
Бекзад Нурдаулетов выступит на олимпийском ринге завтра, 28 июля.

Первый соперником Бекзата Нурдаулетова будет россиянин Имам Хатаев.

Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, уже одержал досрочную победу в третьем раунде на стадии 1/16 финала над представителем Марокко Мохаммедом Ассачиром на Олимпиаде в Токио (Япония).

Бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Хабар». Время выхода в эфир уточняйте в программе телеканала.

Напомним, что в финале Кубка губернатора Санкт-Петербурга-2021 Бекзад Нурдаулетов отправил россиянина Имама Хатаева в нокдаун.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
afgan (Посетители) Сегодня, 17:56
ой как не хорошо, у них как раз спаринги проходили перед олимпиадой на сборах.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика