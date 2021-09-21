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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

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Актауские спортсмены завоевали 23 медали на республиканском турнире по рукопашному бою

Спортсмены из Актау пополнили копилку наград 23 медалями различного достоинства. Таких результатов они добились на республиканском турнире по армейскому рукопашному бою, прошедшему в Костанае.

Победители турнира
Турнир завершился 19 сентября в Костанае.

Сборная Мангистауской области по армейскому рукопашному бою состояла из 34 воспитанников тренера клуба АРБ Самира Абдуллаева.

Актауские спортсмены завоевали 23 медали на республиканском турнире по рукопашному бою


По итогам двухдневных соревнований команда из Актау завоевала четыре золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали: Чингиз Изтурганов, Мурат Алдияр, Аброр Файзиллаев, Ислам Джанабатыров.

Второе место заняли: Богдан Галустов, Роман Мелкумов, Владимир Кравцов, Яхия Арапхан, Бахтыбек Оспанулы, Артём Гаджиев, Адилбек Бахтыгери и Кирилл Ткаченко.

Бронзовыми призерами стали: Абильмансур Камешев, Нурас Баймурзиев, Еркебулан Мурзахан, Данил Терентьев, Руслан Межведилов, Александр Зайцев, Милана Ишмаева, Михаил Алиев, Нурлан Уаллиллаев, Юра Сусоев и Алан Карпов.

Тренер клуба АРБ Самир Абдуллаев рассказал, что данный турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который пройдет в России. Победители будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионатах мира и Казахстана.




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