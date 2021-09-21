Актауские спортсмены завоевали 23 медали на республиканском турнире по рукопашному бою

Турнир завершился 19 сентября в Костанае.Сборная Мангистауской области по армейскому рукопашному бою состояла из 34 воспитанников тренера клуба АРБ Самира Абдуллаева.По итогам двухдневных соревнований команда из Актау завоевала четыре золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей.Золотые медали завоевали: Чингиз Изтурганов, Мурат Алдияр, Аброр Файзиллаев, Ислам Джанабатыров.Второе место заняли: Богдан Галустов, Роман Мелкумов, Владимир Кравцов, Яхия Арапхан, Бахтыбек Оспанулы, Артём Гаджиев, Адилбек Бахтыгери и Кирилл Ткаченко.Бронзовыми призерами стали: Абильмансур Камешев, Нурас Баймурзиев, Еркебулан Мурзахан, Данил Терентьев, Руслан Межведилов, Александр Зайцев, Милана Ишмаева, Михаил Алиев, Нурлан Уаллиллаев, Юра Сусоев и Алан Карпов.Тренер клуба АРБ Самир Абдуллаев рассказал, что данный турнир являлся отборочным на чемпионат мира, который пройдет в России. Победители будут защищать спортивную честь Мангистау на чемпионатах мира и Казахстана.