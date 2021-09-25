Столичный триатлонист стал лучшим в гонке в Актау

Фото с сайта Казахстанской федерации триатлона

Финал открытого Кубка страны по триатлону прошёл сегодня, 25 сентября, на побережье Каспийского моря.



Участниками стали атлеты категорий Elite, U23 и U19, которые состязались на стандартной и спринтерской дистанциях.



Из-за возникшего шторма старт соревнований начался на 30 минут позже назначенного времени.



Температура воздуха составляла +19 °C, а вода в море была +17,7 °C.



В категории спортсменов до 23 лет (U23) с абсолютным превосходством над соперниками золото завоевал Дарын Конысбаев из Нур-Султана. Его результат 2:07:06. Триатлонист показал лучшее время дня на дистанции.



Алматинец Кирилл Рожков уступил лидеру более пяти минут и стал обладателем «серебра». Замкнул тройку Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области со временем 2:15:13.



Спортсмен из Алматы Анаур Турубаев, выступавший в категорий Elite, был дисквалифицирован за неправильный поворот на плавательном этапе.



В итоге пьедестал почёта заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22.



Среди девушек первого места в категории Elite удостоилась спортсменка из Алматы Дарья Бычкова - 2:33:23.



В категории U23 первой стала Юлия Озерова - 2:36:26.



У юношей весь пьедестал в категории U19 заняли алматинские спортсмены: Александр Тен на первом месте - 1:01:21, Егор Крупяков на втором - 1:01:58 и Даниил Породнов на третьем - 1:02:15.



Южная представительница Хафиза Гултураева финишировала первой в категории U19 - 1:25:48, Аружан Аманжолова второй - 1:39:36.