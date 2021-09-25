Столичный триатлонист стал лучшим в гонке в Актау

Фото с сайта Казахстанской федерации триатлона
Финал открытого Кубка страны по триатлону прошёл сегодня, 25 сентября, на побережье Каспийского моря.
Участниками стали атлеты категорий Elite, U23 и U19, которые состязались на стандартной и спринтерской дистанциях.
Из-за возникшего шторма старт соревнований начался на 30 минут позже назначенного времени.
Температура воздуха составляла +19 °C, а вода в море была +17,7 °C.
В категории спортсменов до 23 лет (U23) с абсолютным превосходством над соперниками золото завоевал Дарын Конысбаев из Нур-Султана. Его результат 2:07:06. Триатлонист показал лучшее время дня на дистанции.
Алматинец Кирилл Рожков уступил лидеру более пяти минут и стал обладателем «серебра». Замкнул тройку Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области со временем 2:15:13.
Спортсмен из Алматы Анаур Турубаев, выступавший в категорий Elite, был дисквалифицирован за неправильный поворот на плавательном этапе.
В итоге пьедестал почёта заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22.
Среди девушек первого места в категории Elite удостоилась спортсменка из Алматы Дарья Бычкова - 2:33:23.
В категории U23 первой стала Юлия Озерова - 2:36:26.
У юношей весь пьедестал в категории U19 заняли алматинские спортсмены: Александр Тен на первом месте - 1:01:21, Егор Крупяков на втором - 1:01:58 и Даниил Породнов на третьем - 1:02:15.
Южная представительница Хафиза Гултураева финишировала первой в категории U19 - 1:25:48, Аружан Аманжолова второй - 1:39:36.
Участниками стали атлеты категорий Elite, U23 и U19, которые состязались на стандартной и спринтерской дистанциях.
Из-за возникшего шторма старт соревнований начался на 30 минут позже назначенного времени.
Температура воздуха составляла +19 °C, а вода в море была +17,7 °C.
В категории спортсменов до 23 лет (U23) с абсолютным превосходством над соперниками золото завоевал Дарын Конысбаев из Нур-Султана. Его результат 2:07:06. Триатлонист показал лучшее время дня на дистанции.
Алматинец Кирилл Рожков уступил лидеру более пяти минут и стал обладателем «серебра». Замкнул тройку Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области со временем 2:15:13.
Спортсмен из Алматы Анаур Турубаев, выступавший в категорий Elite, был дисквалифицирован за неправильный поворот на плавательном этапе.
В итоге пьедестал почёта заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22.
Среди девушек первого места в категории Elite удостоилась спортсменка из Алматы Дарья Бычкова - 2:33:23.
В категории U23 первой стала Юлия Озерова - 2:36:26.
У юношей весь пьедестал в категории U19 заняли алматинские спортсмены: Александр Тен на первом месте - 1:01:21, Егор Крупяков на втором - 1:01:58 и Даниил Породнов на третьем - 1:02:15.
Южная представительница Хафиза Гултураева финишировала первой в категории U19 - 1:25:48, Аружан Аманжолова второй - 1:39:36.
Оставьте свой комментарий первым.