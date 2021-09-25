«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Сентября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 497.37 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:58

Просмотров: 215

Столичный триатлонист стал лучшим в гонке в Актау

С абсолютным превосходством над соперниками золото в финале открытого Кубка РК завоевал Дарын Конысбаев из Нур-Султана, сообщает Казахстанской федерация триатлона.

Фото с сайта Казахстанской федерации триатлона
Финал открытого Кубка страны по триатлону прошёл сегодня, 25 сентября, на побережье Каспийского моря.

Участниками стали атлеты категорий Elite, U23 и U19, которые состязались на стандартной и спринтерской дистанциях.

Из-за возникшего шторма старт соревнований начался на 30 минут позже назначенного времени.

Температура воздуха составляла +19 °C, а вода в море была +17,7 °C.

В категории спортсменов до 23 лет (U23) с абсолютным превосходством над соперниками золото завоевал Дарын Конысбаев из Нур-Султана. Его результат 2:07:06. Триатлонист показал лучшее время дня на дистанции.

Алматинец Кирилл Рожков уступил лидеру более пяти минут и стал обладателем «серебра». Замкнул тройку Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области со временем 2:15:13.

Спортсмен из Алматы Анаур Турубаев, выступавший в категорий Elite, был дисквалифицирован за неправильный поворот на плавательном этапе.

В итоге пьедестал почёта заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22.

Среди девушек первого места в категории Elite удостоилась спортсменка из Алматы Дарья Бычкова - 2:33:23.

В категории U23 первой стала Юлия Озерова - 2:36:26.

У юношей весь пьедестал в категории U19 заняли алматинские спортсмены: Александр Тен на первом месте - 1:01:21, Егор Крупяков на втором - 1:01:58 и Даниил Породнов на третьем - 1:02:15.

Южная представительница Хафиза Гултураева финишировала первой в категории U19 - 1:25:48, Аружан Аманжолова второй - 1:39:36.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика