«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.37 KZT
  • €1 = 492.66 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 816

Мангистауский боксер Бекзад Нурдаулетов официально перешел в профессионалы

Мангистауский боец, чемпион мира в полутяжелом весе среди любителей Бекзад Нурдаулетов окончательно решил выступать на профессиональном ринге.

Фото пресс-службы «ADAL Promotions»
Вчера, 18 октября, Бекзад Нурдаулетов подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией «Adal Promotions».

Как передает пресс-служба «ADAL Promotions», спортсмен дебютирует под их баннером на вечере бокса в Актау 6 ноября. Событие пройдет в спорткомплексе «Халык Арена». Имя соперника Бекзада Нурдаулетова пока не сообщается.

Бекзад Нурдаулетов ранее уже выступал на профессиональном ринге 31 октября 2020 года в Атырау. В профи-статусе он провел два победных боя. В одном из боев одержал победу техническим нокаутом.

Напомним, Бекзад Нурдаулетов - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2019, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2016 в любителях.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика