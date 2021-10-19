Мангистауский боксер Бекзад Нурдаулетов официально перешел в профессионалы

Фото пресс-службы «ADAL Promotions»
Вчера, 18 октября, Бекзад Нурдаулетов подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией «Adal Promotions».
Как передает пресс-служба «ADAL Promotions», спортсмен дебютирует под их баннером на вечере бокса в Актау 6 ноября. Событие пройдет в спорткомплексе «Халык Арена». Имя соперника Бекзада Нурдаулетова пока не сообщается.
Бекзад Нурдаулетов ранее уже выступал на профессиональном ринге 31 октября 2020 года в Атырау. В профи-статусе он провел два победных боя. В одном из боев одержал победу техническим нокаутом.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2019, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2016 в любителях.
Как передает пресс-служба «ADAL Promotions», спортсмен дебютирует под их баннером на вечере бокса в Актау 6 ноября. Событие пройдет в спорткомплексе «Халык Арена». Имя соперника Бекзада Нурдаулетова пока не сообщается.
Бекзад Нурдаулетов ранее уже выступал на профессиональном ринге 31 октября 2020 года в Атырау. В профи-статусе он провел два победных боя. В одном из боев одержал победу техническим нокаутом.
Напомним, Бекзад Нурдаулетов - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2019, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира-2016 в любителях.
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