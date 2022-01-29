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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 299

Игрока сборной Казахстана пригласили в актауский «Каспий»

До конца сезона он будет играть в составе нашей команды, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

Фото из доступных источников
Полузащитник клуба «Кайсар» и национальной сборной Казахстана Думан Нарзилдаев присоединился к актауской команде.

До конца сезона он сыграет в составе «Каспия». Первый матч он проведёт в марте.

Футбольный клуб «Каспий» желает удачи новому игроку в нашей команде.

Родился Думан Нарзилдаев 6 сентября 1993 года в Кызылорде.

Свою футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Кайсар». Спустя пять лет в этом клубе он провёл 28 матчей, где в ворота соперников отправил два мяча.

Он является двукратным победителем Первой лиги в 2013 и в 2016 годах. А в 2019 году стал обладателем Кубка Казахстана.



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Комментарии ( 1 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 18:29
До конца сезона можно было бы из других игроков национальной сборной выбрать. Например Дуглас, Тайнан, на крайний случай Игиту…
 
 

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