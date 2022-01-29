Игрока сборной Казахстана пригласили в актауский «Каспий»

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Полузащитник клуба «Кайсар» и национальной сборной Казахстана Думан Нарзилдаев присоединился к актауской команде.



До конца сезона он сыграет в составе «Каспия». Первый матч он проведёт в марте.



Футбольный клуб «Каспий» желает удачи новому игроку в нашей команде.



Родился Думан Нарзилдаев 6 сентября 1993 года в Кызылорде.



Свою футбольную карьеру начал в 2012 году в составе клуба «Кайсар». Спустя пять лет в этом клубе он провёл 28 матчей, где в ворота соперников отправил два мяча.



Он является двукратным победителем Первой лиги в 2013 и в 2016 годах. А в 2019 году стал обладателем Кубка Казахстана.