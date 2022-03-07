Центр художественной гимнастики открыли в Актау

- Это позволяет детям бесплатно заниматься спортом. А цель открытия заключается в воспитании будущих чемпионов мира, Азии, олимпийских игр, - отметила директор центра художественной гимнастики Назерке Турниязкызы.

Центр художественной гимнастики способен охватить порядка тысячи детей. В настоящее время здесь занимаются 300 спортсменов. Центр оснащён всем необходимым оборудованием, созданы все условия для занятий детей гимнастикой.Объект запущен по поручению президента Казахстана на основе финансируемой государством программы спортивного государственного заказа.В открытии спортивного объекта участвовали руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев, председатель Актауского городского совета ветеранов Аманжол Картбай и президент Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области Зейнеп Тастемирова.