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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

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Теннисист из Актау взял два «серебра» на турнире в столице

Актауский 21-летний спортсмен Бейбит Жукаев занял вторые места в одиночном и парном разряде, сообщил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков.

Бейбит Жукаев на турнире в Нур-Султане. Фото предоставил тренер Берекет Жанибеков
Турнир серии ITF World Tennis Tour M25 с призовым фондом в 25 тысяч долларов США прошел с 28 февраля по 6 марта в теннисном центре «Даулет» в Нур-Султане.

В 1/2 финала наш спортсмен выиграл у серба Хамада Медьедовича. В двух тай-брейках Бейбит Жукаев показал свой характер и волю к победе. Счет встречи - 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

В финале Бейбит встретился с Алибеком Качмазовым из России. В напряженной борьбе он уступил россиянину со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7).

Теннисист из Актау взял два «серебра» на турнире в столице


На этом же турнире он в паре с нашим соотечественником Тимуром Хабибулиным в матче за титул уступил Владиславу Манафову из Украины, который играл в паре с Иваном Лютаревичем из Беларуси. Счет встречи - 4:6, 0:6.

Теннисист из Актау взял два «серебра» на турнире в столице


Тем самым воспитанник школы тенниса Актау поднялся в рейтинге АТР на 597-е место.

Напомним, в февраля этого года Бейбит Жукаев впервые в своей карьере выиграл национальное первенство среди взрослых.



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