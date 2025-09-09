Главного прокурора Актау задержали за пьяный дебош: инцидент прокомментировали в надзорном органе

Данные о задержании главного прокурора Актау Ерболата Абдирова появились на Telegram-канале сегодня, 9 сентября.

Прокурор города Актау, старший советник юстиции Ерболат Абдиров в период отпуска по прилету из Астаны задержан ЛОП департамента полиции на транспорте МВД РК в аэропорту Алматы за «пьяный дебош».

Далее на Абдирова Е.С. 1977 г.р. был составлен протокол об административном правонарушений по ст. 440 ч. 1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ст. 434 ч.1 КоАП РК (Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц), - говорится в распространенном сообщении.