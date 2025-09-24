Одно из государственных учреждений в Мангистау сменило свое название и график работы

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области переименован орган энергетического надзора. Теперь он официально называется республиканское государственное учреждение «Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области», передает Lada.kz .

Фото: 2ГИС

Как пояснили в ведомстве, переименование связано с приказом министра энергетики от 11 августа текущего года «О внесении изменений в Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 октября 2014 года №42 „Об утверждении Положения государственного учреждения ‘Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан’ и его территориальных органов“».

Кроме того, с 23 сентября 2025 года изменён график работы департамента. Теперь приём населения ведётся с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:30 часов, перерыв на обед – с 13:00 до 14:30 часов.

Адрес: БЦ «Кайсар», ​16 микрорайон.

