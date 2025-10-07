Мангистау и крупнейший морпорт Румынии подписали меморандум о сотрудничестве

Қазақ тіліне аудару

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Казахстан Мэдэлиной Лупу, а также председателем Совета уезда Констанца Флорином Митроем, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото акимата Мангистауской области

Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества, вопросы привлечения инвестиций, а также реализацию культурных и туристических проектов.

Флорин Митрой отметил высокий потенциал экономических связей между Румынией и Казахстаном, выразив заинтересованность уезда Констанца в установлении взаимовыгодного партнёрства с Мангистауской областью.

Нурдаулет Килыбай выразил готовность к реализации совместных проектов с румынскими партнёрами.

Мангистауский регион обладает большим инвестиционным потенциалом. Мы всегда открыты для реализации новых проектов, взаимовыгодного партнёрства и привлечения иностранных инвестиций. Уверен, что сотрудничество с Румынией придаст новый импульс развитию двух регионов, - отметил аким области.

По итогам встречи регион и уезд Констанца подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Документ направлен на укрепление партнёрских связей в экономической, культурной и социальной сферах, а также на реализацию новых проектов.

Отмечается, что в настоящее время в Мангистауской области действуют пять предприятий с участием румынского капитала, работающих в различных секторах экономики. За период с января по июль 2025 года двусторонний торговый оборот составил 378,2 миллиона долларов.

Для справки

Уезд Констанца – это административно-территориальная единица на юго-востоке Румынии, расположенная у побережья Чёрного моря. Констанца является административным центром этого уезда и крупнейшим морским портом страны. Термин «уезд» является одним из переводов румынского слова «жудец» для административных единиц Румынии.