Двое судей ушли в отставку в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Председатель суда №2 города Актау Рустем Бейсенов и судья Гульжан Метеркулова ушли в отставку, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Мангистауского областного суда

В Мангистауском областном суде проводили в отставку Рустема Бейсенова и судьи Гульжан Метеркулову.

Они работали с максимальной отдачей и качественно исполняли правосудие на протяжении более чем 20-ти лет, - отмечено в распространенном сообщении ведомства.

По информации пресс-службы ведомства, отставка связана с уходом на пенсию. В ближайшее время в суде ожидается замена кадров, однако точные сроки не называются.