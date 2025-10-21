В Департаменте юстиции Мангистауской области назначен новый руководитель

Қазақ тіліне аудару

фото с сайта @mangystau.adiletgovkz

Руководитель Аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан Сандугаш Абдразаковна Ерсеитова представила коллективу нового руководителя — Каримова Асулана Нурланулы.

Каримов Асулан Нурланулы родился в 1981 году в селе Еңбекши Курмангазинского района Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, получив два высших образования по специальностям «экономика» и «право».

Трудовую деятельность начал в 2004 году в сфере налогового администрирования, где прошёл путь от ведущего до главного специалиста Управления администрирования налогов Комитета по налогам по Атырауской области. В дальнейшем работал в Центре обслуживания населения Атырау, занимая должности инспектора, консультанта и заместителя директора.

С 2009 по 2011 годы занимал пост заместителя акима города Кульсары Жылыойского района, где курировал вопросы городской инфраструктуры и социально-экономического развития. Позднее работал заместителем директора Центра по недвижимости по Атырауской области, членом Ревизионной комиссии региона, а также более десяти лет занимал руководящие должности в органах юстиции.

С 2019 по 2025 годы возглавлял Департамент юстиции Атырауской области. В соответствии с согласованием Администрации Президента Республики Казахстан и приказом руководителя Аппарата Министерства юстиции с 20 октября 2025 года назначен руководителем Департамента юстиции Мангистауской области.