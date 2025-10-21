18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.10.2025, 19:27

В Департаменте юстиции Мангистауской области назначен новый руководитель

Власть 0 3 676 Наталья Вронская

В Актау представили нового руководителя Департамента юстиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото с сайта @mangystau.adiletgovkz
фото с сайта @mangystau.adiletgovkz

Руководитель Аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан Сандугаш Абдразаковна Ерсеитова представила коллективу нового руководителя — Каримова Асулана Нурланулы.

Каримов Асулан Нурланулы родился в 1981 году в селе Еңбекши Курмангазинского района Атырауской области. Окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, получив два высших образования по специальностям «экономика» и «право».

Трудовую деятельность начал в 2004 году в сфере налогового администрирования, где прошёл путь от ведущего до главного специалиста Управления администрирования налогов Комитета по налогам по Атырауской области. В дальнейшем работал в Центре обслуживания населения Атырау, занимая должности инспектора, консультанта и заместителя директора.

С 2009 по 2011 годы занимал пост заместителя акима города Кульсары Жылыойского района, где курировал вопросы городской инфраструктуры и социально-экономического развития. Позднее работал заместителем директора Центра по недвижимости по Атырауской области, членом Ревизионной комиссии региона, а также более десяти лет занимал руководящие должности в органах юстиции.

С 2019 по 2025 годы возглавлял Департамент юстиции Атырауской области. В соответствии с согласованием Администрации Президента Республики Казахстан и приказом руководителя Аппарата Министерства юстиции с 20 октября 2025 года назначен руководителем Департамента юстиции Мангистауской области.

13
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь