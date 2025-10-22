Один из важных чиновников покинул свою должность в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Серик Манзоров покинул должность главы департамента государственных доходов Мангистауской области и возглавил то же ведомство в Астане, передает Lada.kz .

Фото с сайта gov.kz

Теперь уже бывший руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области Серик Манзоров назначен главой того же ведомства, но в столице.

Его перевод Lada.kz подтвердили в пресс-службе территориального ведомства.

Нового руководителя ДГД по Мангистауской области пока не назначили.

Напомним, на посту в нашем регионе Серик Манзоров работал с 2021 года.