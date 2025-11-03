В Мангистау сменился гендиректор компании «Озенмунайсервис»

В нефтяной отрасли Мангистауской области произошли кадровые изменения. Генеральным директором ТОО «Озенмунайсервис» назначен Дамир Шыракбаев, передает Lada.kz со ссылкой на Нефтегазовую ассоциацию Казахстана.
Дамир Шыракбаев окончил университет города Мишкольц (Венгрия), после чего начал карьеру оператором добычи нефти и газа в АО «ОзенМунайГаз».
В разные годы занимал должности директора департамента по разработке месторождений, а также работал в компаниях АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», ТОО «Ural Oil & Gas», АО «Мангистаумунайгаз», где был заместителем генерального директора по геологии и разработке.
С сентября 2023 года по октябрь 2025 года Дамир Шыракбаев занимал должность заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» по геологии и разработке.
ТОО «Озенмунайсервис» является дочерним предприятием, оказывающим нефтесервисные услуги, связанные с деятельностью АО «ОзенМунайГаз». Предприятие ведет деятельность в Жанаозене.
