В Мангистау сменился гендиректор компании «Озенмунайсервис»

В нефтяной отрасли Мангистауской области произошли кадровые изменения. Генеральным директором ТОО «Озенмунайсервис» назначен Дамир Шыракбаев, передает Lada.kz со ссылкой на Нефтегазовую ассоциацию Казахстана.

Фото с сайта pixabay.com

Дамир Шыракбаев окончил университет города Мишкольц (Венгрия), после чего начал карьеру оператором добычи нефти и газа в АО «ОзенМунайГаз».

В разные годы занимал должности директора департамента по разработке месторождений, а также работал в компаниях АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», ТОО «Ural Oil & Gas», АО «Мангистаумунайгаз», где был заместителем генерального директора по геологии и разработке.

С сентября 2023 года по октябрь 2025 года Дамир Шыракбаев занимал должность заместителя генерального директора АО «ОзенМунайГаз» по геологии и разработке.

ТОО «Озенмунайсервис» является дочерним предприятием, оказывающим нефтесервисные услуги, связанные с деятельностью АО «ОзенМунайГаз». Предприятие ведет деятельность в Жанаозене.