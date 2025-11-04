Назначен новый прокурор Тупкараганского района

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

Калдыбек Егизбаев родился 24 декабря 1990 года в Туркестанской области.

В 2013-2019 годах он проходил службу в органах прокуратуры Кызылординской области, где занимал должности помощника прокурора Шиелийского района, старшего прокурора областной прокуратуры.

В 2019-2021 годах работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а в 2022-2023 годах занимал должность начальника управления уголовного преследования прокуратуры Западно-Казахстанской области.

С 2023 года до назначения на текущую должность работал в Генеральной прокуратуре РК.

Ранее сообщалось о назначении нового прокурора в Актау. Им стал стал Дауылбай Челпеков.