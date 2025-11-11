Сотрудника транспортной прокуратуры задержали в Мангистау: его подозревают в мошенничестве

Фото очевидцев

В редакцию поступило сообщение о том, что в 33 микрорайоне Актау задержан сотрудник региональной транспортной прокуратуры. При нем обнаружили 2,5 миллиона тенге.

В генпрокуратуре подтвердили факт, однако информацию о денежной сумме не прокомментировали.

В целях профилактики и пресечения правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с департаментом КНБ по Мангистауской области 9 ноября 2025 года по подозрению в совершении мошеннических действий задержан сотрудник мангистауской транспортной прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Уточняется, что госслужащий фактически не исполнял свои служебные обязанности в связи с тем, что находился с 2024 года в декретном отпуске по уходу за ребенком.