Сотрудника транспортной прокуратуры задержали в Мангистау: его подозревают в мошенничестве

Источник сообщил Lada.kz о задержании сотрудника региональной транспортной прокуратуры с 2,5 миллионами тенге. Генеральная прокуратура РК прокомментировала данные.
В редакцию поступило сообщение о том, что в 33 микрорайоне Актау задержан сотрудник региональной транспортной прокуратуры. При нем обнаружили 2,5 миллиона тенге.
В генпрокуратуре подтвердили факт, однако информацию о денежной сумме не прокомментировали.
В целях профилактики и пресечения правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры совместно с департаментом КНБ по Мангистауской области 9 ноября 2025 года по подозрению в совершении мошеннических действий задержан сотрудник мангистауской транспортной прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Уточняется, что госслужащий фактически не исполнял свои служебные обязанности в связи с тем, что находился с 2024 года в декретном отпуске по уходу за ребенком.
