Новые назначения произошли в прокуратуре Мангистауской области

Назначены новые заместители прокурора Мангистауской области, а также прокурор Жанаозена и специализированный природоохранный прокурор региона, передает Lada.kz .

Фото c сайта atr.kz

Приказом Генерального прокурора от 5 ноября 2025 года назначены новые заместители прокурора Мангистауской области.

Жандарбек Спан назначен первым заместителем прокурора Мангистауской области.

Жандарбек Спан родился в 1981 году в Актюбинской области. В 2002 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности «Юриспруденция».

Общий стаж работы в органах прокуратуры составляет более 20 лет.

Свою карьеру начал в 2007 году в должности помощника прокурора Актау. В последующие годы занимал различные руководящие и ответственные должности: старшего помощника прокурора города, начальника отдела прокуратуры Актау, заместителя прокурора Жанаозена, прокурора и старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры РК, заместителя начальника управления прокуратуры Мангистауской области, старшего помощника регионального прокурора, начальника управления, военного прокурора Актюбинского гарнизона Главной военной прокуратуры, заместителя прокурора Актобе, помощника прокурора Актюбинской области и старшего помощника по международному сотрудничеству.

С 2024 года и до настоящего времени занимал должность заместителя прокурора Мангистауской области.

Сакен Самет стал заместителем прокурора Мангистауской области.

Сакен Самет родился в 1984 году в Южно-Казахстанской области.

В 2006 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет в Алматы по специальности «Юрист-правовед».

Трудовую деятельность начал в 2006 году, работая в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области.

С 2011 года занимал должность прокурора управления прокуратуры Астаны.

В период с 2012 по 2025 годы проходил службу в Генеральной прокуратуре, пройдя путь от старшего прокурора отдела до заместителя начальника Службы по защите общественных интересов.

Прокурором Жанаозена назначен Нурлан Аманиязов.

Нурлан Аманиязов родился в 1984 году в Атырау. В 2004 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Юриспруденция».

Имеет более чем 20-летний опыт работы в органах прокуратуры. Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности помощника прокурора Каракиянского района. В последующие годы занимал различные должности в прокуратурах Мангистауской области и Жанаозена, в том числе старшего прокурора и помощника прокурора региона.

С 2024 года исполнял обязанности заместителя прокурора Жанаозена.

Специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области назначен Максат Кошбаев.

Максат Кошбаев родился в 1984 году в селе Таучик Тупкараганского района. В 2006 году окончил Астанинский государственный университет имени М. С. Нарикбаева по специальности «Юриспруденция».

Общий стаж работы в органах прокуратуры превышает 18 лет. С 2007 года проходил службу в прокуратурах Мангистауской области и Жанаозена, занимая различные должности, в том числе старшего помощника, заместителя прокурора и прокурора управления.

В 2019-2023 годах занимал должность заместителя прокурора Жанаозена, в 2023-2025 годах – прокурора Жанаозена.

