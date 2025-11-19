Фейк о главе полиции Мангистау распространили в Сети

В социальных сетях распространилось коллективное заявление, в котором начальника департамента полиции Мангистауской области и его заместителей обвиняют в создании организованной преступной группы. В ведомстве эту информацию опровергли, назвав сообщения фейком, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Сегодня, 19 ноября, в социальных сетях и через мессенджер WhatsApp стало распространяться коллективное заявление, в котором главного полицейского региона и его заместителей обвиняют в создании организованной преступной группы.

Заявление адресовано следующим должностным лицам: Президенту Республики Казахстан К. К. Токаеву, генеральному прокурору РК Б. Аслову, председателю Комитета национальной безопасности страны Е. Сагымбаеву и министру внутренних дел Казахстана Е. Саденову.

В распространяемом тексте говорится следующее:

Мы, сотрудники департамента полиции Мангистауской области, в том числе управления тылового обеспечения, управления финансового обеспечения и управления информационной связи, обращаемся с жалобой на начальника департамента полиции Мангистауской области - генерал-майора полиции Сагындыка Аяганова, его заместителя по общим вопросам - полковника полиции Бауржана Отаргалиева, заместителя по цифровизации - лейтенанта полиции Серика Аширбекова, начальника управления финансового обеспечения - полковника полиции Иргалиева Жанар Сагидуллакызы, начальника управления информационной связи - майора полиции Нажмадина Реджепова, заместителя начальника управления тылового обеспечения - майора полиции Жигера Ахунова. Указанные лица, по нашему убеждению, создали организованную преступную группу, совершают преступления, предусмотренные статьёй 189 и частью 3 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан, злоупотребляют служебными полномочиями, принуждают нас подписывать акты невыполненных работ (Форма-1), счета-фактуры и платёжные документы, а также перечисляют государственные средства на подконтрольные им фиктивные ТОО, присваивая бюджетные деньги. Мы опасаемся, что при проверке основная ответственность ляжет на нас – сотрудников, которых заставили подписывать документы, и мы можем оказаться обвинёнными и осуждёнными. В 2025 году на департамент полиции Мангистауской области из местного бюджета выделено 27 млрд тенге, из них 12 млрд 61 млн тенге – на укрепление материально-технической базы и проведение капитальных ремонтов зданий. Отдельно выделялись средства из республиканского бюджета. Начальник департамента Сагындык Аяганов совместно со своими сообщниками присваивает выделенные государственные средства, проводит фиктивные закупки, обеспечивает победу заранее определённых «подставных» компаний в тендерах, заставляет нас подписывать акты выполненных работ, даже если работы фактически не выполнены. На основании первоначальных технических спецификаций закупаются товары и оборудование, которые не соответствуют заявленным характеристикам, от автотранспорта и запчастей до раций, видеорегистраторов, униформы, компьютерной техники и другого имущества. Всё это приобретается по завышенным ценам – в 5-6 раз выше рыночной – с последующим присвоением разницы. Мы приведём лишь несколько примеров. Если назначить комплексную аудиторскую проверку, масштабы хищений окажутся в десятки раз больше. Уважаемый Президент! Вы поручили обеспечить цифровизацию органов внутренних дел в целях укрепления законности. Однако Сагындык Аяганов и его пособники, используя это, похитили 768,5 млн тенге, выделенных на создание оперативных управлений в Тупкараганском, Каракиянском, Мангистауском и Бейнеуском районах. А в городе Жанаозен, оформив ложные документы на «модернизацию» оперативного управления, они присвоили 260 млн тенге, похитив две трети выделенной суммы. Установленные там компьютерные комплекты не соответствуют техническим спецификациям: оборудование собрано из дешёвых, разнотипных комплектующих, не соответствующих ни качеству, ни цене, указанной в проектно-сметной документации.

В обращении сотрудники управления тылового обеспечения, управления информационной связи и управления финансового обеспечения ведомства требуют провести независимую комплексную проверку с участием центрального аппарата КНБ. Они просят назначить судебные экспертизы всех объектов строительства, ремонтных работ и закупок, привлечь к уголовной ответственности Аяганова и лиц, входящих в его окружение, а также обеспечить защиту сотрудникам, располагающим доказательствами. Кроме того, авторы обращения призывают пресечь коррупционные проявления и восстановить законность.

Если меры не будут приняты, личный состав будет вынужден прибегнуть к коллективным протестам, как это уже дважды происходило в управлении полиции Актау. Мы верим, что в Казахстане действует закон и справедливость, и надеемся, что до радикальных мер дело не дойдёт, - говорится в распространяемом заявлении.

В пресс-службе региональной полиции опровергли как сведения об ОПГ с участием главы ведомства, так и само распространяемое заявление, назвав их фейком.

Просим вас не распространять ложную информацию. Размещение и распространение заведомо недостоверных сведений в интернете противоречит законодательству Республики Казахстан. Напоминаем, что в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Подобные действия создают угрозу общественной безопасности и влекут за собой серьезные правовые последствия, - предупредили в полиции области.

Напомним, 17 мая 2024 года Сагындык Аяганов стал новым главным полицейским региона. Он служит в органах внутренних дел с 1997 года.

Полковник полиции ранее занимал различные руководящие должности. До вышеназванного назначения он являлся заместителем начальника департамента полиции Павлодарской области.