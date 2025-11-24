Фейк о главе полиции Мангистау: МВД проводит проверку

В Актау прибыла комиссия министерства внутренних дел РК для проведения проверки после распространения анонимного коллективного заявления, в котором начальника департамента полиции Мангистауской области и его заместителей обвинили в создании организованной преступной группы, передает Lada.kz .

Здание МВД РК. Фото: gov.kz

О прибытии комиссии МВД РК сообщили в пресс-службе полиции региона.

Начальник департамента полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов по собственной инициативе направил письмо в МВД и соответствующие органы с просьбой провести проверку сведений, распространённых в анонимном письме в интернете. Глава ведомства предложил привлечь к проверке также маслихат и представителей общественности, чтобы обеспечить открытость и объективность процесса, - заявили в ведомстве.

Напомним, 19 ноября в социальных сетях и через мессенджер WhatsApp стало распространяться коллективное заявление, в котором главного полицейского региона и его заместителей обвинили в создании организованной преступной группы.

Тогда правоохранители опровергли как сведения об ОПГ с участием главы ведомства, так и прочие заявленные сведения, назвав все фейком.