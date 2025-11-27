В Мангистау назначен новый руководитель регионального департамента госэнергонадзора

Фото: @td_mangistau_kgenk / Instagram

Новый руководитель имеет более 15 лет опыта в энергетической отрасли. Он окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Инженер» и начал карьеру в 2008 году в АО «Павлодарэнерго», где прошёл путь от слесаря и машиниста до старшего машиниста турбинного отделения.

С 2013 года Асхат Жакупов работает в системе государственного энергонадзора. За эти годы он занимал позиции главного эксперта, заместителя руководителя и руководителя департаментов в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Также он работал заместителем руководителя управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области и руководил подразделениями центрального аппарата комитета, отвечающими за контроль электро- и теплоисточников.

С 2023 по 2025 годы Жакупов возглавлял управление по контролю за электро-теплогенерирующими станциями комитета. Теперь он будет курировать работу отрасли в Мангистауской области.