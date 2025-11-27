18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 10:32

У акима Актау сменился заместитель

Власть 0 4 119 Алия Шарипова

Заместителем акима Актау назначен Бекнур Балиулы. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: instagram.com/beknur_baliuly/
Фото: instagram.com/beknur_baliuly/

Балиулы Бекнур имеет высшее образование, в 2008 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». В 2014 году окончил Казахско-Русский международный университет по специальности «Юриспруденция».

Карьера

В 2008-2013 годах занимал должности главного специалиста и руководителя в отделе архитектуры и градостроительства города Жанаозен.

В 2014-2015 годах работал инженером-проектировщиком в АО «Озенмунайгаз».

В 2015-2016 годах был главным специалистом в аппарате акима села Омирзак.

В 2016-2018 годах являлся главным специалистом и руководителем в управлении архитектуры и строительного контроля Мангистауской области.

В 2018-2021 годах занимал должность руководителя Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства.

В 2021-2022 годах работал ведущим экспертом Комитета по делам строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2022-2023 годах занимал должности специалиста по региональному развитию в АО «Samruk-Kazyna Construction» и работал в департаменте реализации национальных проектов города Астаны в управлении проектирования и строительства.

В 2022-2023 годах занимал должность директора Банка «Даму» в Астане.

В 2023-2024 годах исполнял обязанности советника министра национальной экономики Республики Казахстан.

В 2023-2024 годах был советником заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

В 2024-2025 годах являлся заведующим сектором кадровой службы Аппарата Правительства Республики Казахстан.

С апреля 2025 года – заместитель акима Жанаозена.

С 25 ноября текущего года Бекнур Балиулы вступил в должность заместителя акима Актау.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Мда уж! Раньше, человека, сменившего за 10 лет 10 должностей в разных организациях, старались не брать на работу....Считался ненадёжным
27.11.2025, 07:42
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

