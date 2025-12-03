Назначен новый замглавы управления рыбного хозяйства Мангистау

Заместителем руководителя управления рыбного хозяйства Мангистауской области назначен Магжан Галимов. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы управления рыбного хозяйства Мангистауской области

Сегодня, 2 декабря, стало известно о том, что Магжан Галимов назначен на должность заместителя руководителя управления рыбного хозяйства Мангистауской области в соответствии с подпунктом 3-2 пункта 15 Закона РК «О государственной службе», на безконкурсной основе из регионального кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2015 году в качестве главного специалиста отдела государственного экологического контроля регионального департамента экологии.

До назначения на данную должность работал начальником отдела экологического регулирования департамента экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов РК.