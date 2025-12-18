Главного полицейского Мангистау обвинили в создании ОПГ: стали известны результаты проверки

Стало известно, чем закончилась проверка в региональном департаменте полиции. Поводом для нее стало распространенное ранее анонимное коллективное заявление, в котором начальника ведомства и его заместителей обвинили в создании организованной преступной группы, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

В анонимном письме содержалось 15 пунктов, в которых главу полиции Сагындыка Аяганова и его заместителей обвиняли в организации ОПГ.

Для обеспечения открытости и объективности проверки в социальных сетях были опубликованы видеообращения депутатов областного маслихата, а также представителей общественности.

По итогам проверки, проведенной комиссией МВД РК, ни одно из обвинений подтверждено не было.

С публичными заявлениями по данному вопросу выступили депутат Мангистауского областного маслихата Бердигали Берекетов, Киикбай Ешман, а также председатель Совета аксакалов областной Ассамблеи народа Казахстана Онайбек Абдилов и председатель Ассоциации местных паломников Абдирахман Куанышбек.

Напомним, коллективное заявление распространилось в социальных сетях и через мессенджер WhatsApp 19 ноября текущего года.

Тогда правоохранители опровергли сведения об ОПГ с участием главы ведомства, назвав их фейком.

После резонанса в Актау прибыла комиссия министерства внутренних дел РК для проведения проверки.