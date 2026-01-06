В компании, занимающейся разработкой месторождений в Мангистау, назначен новый руководитель

В ТОО «Казахтуркмунай», занимающимся разработкой нефтегазовых месторождений на территории Мангистауской области, назначен новый генеральный директор, передает Lada.kz .

Фото: АО НК «Казмунайгаз»

По данным АО НК «Казмунайгаз», ТОО «Казахтуркмунай» возглавил Кудайберген Арымбек.

Новый руководитель компании – уроженец Мангистауской области, родился в 1987 году. Высшее образование получил в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в управлении предпринимательства и промышленности Мангистауской области. В последующие годы работал в структурах, курирующих нефтегазовую отрасль, включая Комитет государственной инспекции в нефтегазовом комплексе и министерство энергетики Республики Казахстан.

В 2014-2024 годах занимал должности главного эксперта, руководителя управления, заместителя директора и директора департамента государственного контроля в сферах углеводородов и недропользования.

В 2024-2025 годах работал в должности вице-министра энергетики РК.

Для справки

ТОО «Казахтуркмунай» является 100-процентным дочерним предприятием АО НК «КазМунайГаз». Компания осуществляет разработку месторождений в Актюбинской и Мангистауской областях, при этом Мангистауский регион остаётся одним из ключевых направлений её деятельности.