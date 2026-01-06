В руководящем составе Устюртского заповедника произошли кадровые изменения

Фото: @ustirt_kz / Instagram

Согласно приказу Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов РК, с 31 декабря 2025 года на должность заместителя директора по охране, защите и восстановлению природных комплексов назначен Калдыбай Мухаммедович Мамаев.

Калдыбай Мамаев работает в Устюртском государственном природном заповеднике с 1998 года. С 2017 года он занимал должность начальника отдела охраны.

