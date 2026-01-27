Назначен новый замглавы департамента госдоходов Мангистау

Заместителем руководителя департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области назначен Кайрат Ален, передает Lada.kz .

Кайрат Ален (слева). Фото пресс-службы департамента государственных доходов по Мангистауской области

Сегодня, 27 января, приказом председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Ален назначен на должность заместителя руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Кайрат Ален родился 12 января 1982 года в Жанаозене.

Имеет высшее образование, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций по специальности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента казначейства по Мангистауской области.

С 2009 года работал главным специалистом, руководителем отдела и управления в различных профильных подразделениях регионального ДГД.

До назначения на данную должность работал руководителем управления государственных доходов по Мангистаускому району.